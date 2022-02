GfVip, Aldo Montano smonta il "teatrino": "Delia in finale e Soleil immune? Una roba scritta"

09 febbraio 2022 a

a

a

Aldo Montano non è più un concorrente del GfVip ma non rinuncia a commentare gli ultimi avvenimenti riguardanti il reality. Soprattutto il triangolo Alex-Delia-Soleil che sembra non finire mai. C'era chi, dopo la squalifica dell'attore, pensava che tutto sarebbe finito. E invece poi l'ingresso della Duran nella casa ha cambiato le carte in tavola. Adesso pare che anche Belli rientrerà di nuovo in gioco. Di fronte a questo, il campione di scherma non ha potuto non esprimere il proprio disappunto.

"Una roba stomachevole". Aldo Montano ad alzo zero contro Alfonso Signorini, la scelta per cui lo massacra

Montano, intervistato da Casa Chi, ha detto che non si aspettava questo ritorno, soprattutto perché nelle edizioni passate chi veniva squalificato neanche in studio poteva entrare. Figurarsi in casa. "Questa cosa veramente ha stancato, ha rotto", si è sfogato l'ex inquilino. Impossibile non notare, però, che Delia è stata mandata in finale proprio dal pubblico, mentre Soleil continua a ottenere l'immunità grazie a Sonia Bruganelli. Una situazione che fa venire qualche sospetto a Montano: "Guarda, strano! Delia in finale, Soleil salvata e Alex che entra. Proprio una roba scritta mi sembra, meraviglioso. Ridiamoci su”.

"Per me può anche morire affogato". Choc al GfVip, Manila Nazzaro e quella sentenza agghiacciante

Il campione di scherma, poi, ha commentato pure l’ultimo messaggio condiviso da Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro. Il compagno della concorrente del GfVip, infatti, su Instagram ha scritto: "Mi sono innamorato di una donna forte, risoluta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere". Montano ha commentato: "Non mi sembrano parole sue. Non so se sono dettate da qualcosa di più alto o da un impulso non so bene legato a cosa".

Alex Belli torna nella casa e Signorini trasloca: un nuovo terremoto al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.