Gf Vip, Antonio Medugno accusato di lasciare il bagno sporco pensa a salutare la casa

Nemmeno il tempo di arrivare nella casa del Grande Fratello Vip e già vorrebbe uscire. Per Antonio Medugno, promosso a vip nel reality di Alfonso Signorini, sono tempi duri. Difficili.

La nomination da parte di Gianluca Costantino, con cui divide persino il letto, probabilmente lo manda in tilt. E poi arriva la stoccata di Barù, che lo vota giustificando così la scelta: “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Diciamo che non so come spiegarmi, ma lui non lascia pulitissimo in bagno dopo averlo usato“. Un attacco pesantissimo che arriva in diretta tv.

Pure Basciano rincara la dose e lo prende in giro. “Che mito Barù, che ha detto ‘la goccia che ha fatto traboccare il water perché lascia tutto sporco. Perché mentre si scarica bagna tutto. L’hanno beccato Jessica e Barù, ma l’ha beccato due o tre volte. A me fa ridere quello che ha detto Barù. Antonio? No, no, con me ha chiuso, ha attaccato il mio migliore amico, ha detto bugie sul mio conto“, dice. Sembrerebbe un vero bullismo mediatico senza fine, in un'edizione del Gf vip troppo lunga e con troppi vipponi che il pubblico a stento riconosce in tv.

Ci pensa, successivamente, Soleil Sorge a difendere Antonio Modugno: “Però non è carina questa cosa da dire in diretta. Guarda che non è stato lui a sporcare! Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, che è un classico. Dai non esageriamo. Inoltre non mi è piaciuto che si è preso una nomination a caso dal suo amico". Ma Antonio vuole mollare. Non ce la fa più a restare nella casa. "Ma c’è stato qualcuno che quest’anno ha abbandonato? Ah, no? Se voglio abbandonare? Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. E’ una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolverle. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura", tuona. E le sue parole fanno riflettere.

