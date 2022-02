Mediaset, Loredana Lecciso ha detto "no": un rifiuto senza precedenti

Francesco Fredella 09 febbraio 2022 a

Loredana Lecciso dice no. Nessuna partenza per L'Isola dei famosi, che inizierà a breve dopo la fine del Grande Fratello Vip. La compagna di Al Bano Carrisi, che vive nelle grandi Tenute di Cellino, preferisce declinare l'invito. Ancora una volta viene conteggiata dal mondo della tv e dei reality, ma preferisce non partire. Adesso ne parla in un'intervista su Nuovo Tv, in cui spiega che la proposta è stata sicuramente allettante. Meglio rinunciare. Intanto, si vocifera di un'imminente partenza di sua figlia Jasmine, che potrebbe sbarcare in Honduras dopo l'esperienza in tv - lo scorso anno - a The Voice senior su Rai1 con Antonella Clerici.

Alla Lecciso, che sta vivendo un momento d'oro, non dispiacerebbe l'idea di vedere sua figlia cimentarsi in Honduras. Ma non si sa se la figlia di Carrisi e Loredana dirà sì: lo scorso anno, ad esempio, disse no al Grande Fratello vip. Il toto-nomi sui concorrenti dell'Isola, condotta da Ilary Blasi, va avanti. Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e Lory Del Santo potrebbero essere i primi concorrenti in gara.

Ma ci saranno anche Alessandro, il figlio della Di Pietro, Edoardo (fratello della Tavassi) e la Del Santo dovrebbe portare all'Isola il suo fidanzato, Marco Cuculo. Non è mica finita qui: arrivano pure i single. Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, Ilona Staller, alias Cicciolina, e Floriana Secondi. Si parla, però, anche dell’attore Nicolas Vaporidis e la soubrette Matilde Brandi. Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane.

