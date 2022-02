Gf Vip, Soleil Sorge si scatena contro Manila Nazzaro: "Fa la buonista ma... chi è veramente", parole come pietre

09 febbraio 2022 a

"Fa la buonista ma non lo è realmente”. La frecciatina contro Manila Nazzaro arriva da Soleil Sorge. Tra le due inquiline della casa del GfVip non sembra esserci un buon rapporto al momento. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, comunque, non ha espresso un giudizio negativo solo su di lei. Durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli, nel suo mirino ci sono finiti anche altri concorrenti del reality.

"Cattiveria non è, incattiviti un po’ tutti quanti, stanno lì a giudicare gli altri, a sparlare. Secondo me è tutto fatto per buttare giù gli altri perché siamo verso la fine, e quindi subentra anche questa strategia”, ha detto Soleil riferendosi ai coinquilini. La soprano allora ha risposto: "Ci vorrebbe un minimo di educazione e civiltà. Anche Manila che fa tanto la buonista continuamente”. Immediata la replica della Sorge: "La verità è che tutto quello che viene fatto è esasperato e falso".

Secondo Soleil, comunque, Manila si sarebbe comportata da falsa anche quando ha nominato Kabir nella puntata andata in onda lo scorso lunedì: "Ma come ti viene? Mi puoi venire a dare qualsiasi scusa”. Infine ha chiosato: "Kabir ha dato dell’ipocrita a me e Alex, poi ci siamo chiariti, mi ha spiegato che non aveva capito la situazione, mi sono sentita anche in colpa, ci sta il chiarimento e poi finisce lì la questione, non mi verrebbe mai di nominarlo“.

