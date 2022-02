Gf Vip, "valigie già pronte": Katia Ricciarelli a mollare prima della finale, cosa c'è dietro la rottura

Francesco Fredella 10 febbraio 2022 a

Tutto cambia al Grande Fratello vip. Tutto accade. Persino un arrivo del tutto inaspettato (ma annunciato) - quello di Alex Belli - e l'addio probabile di Katia Ricciarelli. Ormai sono passati quasi sei mesi da quando la soprano è arrivata nella casa di Cinecittà. E' successo di tutto, ma adesso potrebbe arrivare per lei la parola fine. Lo stop. Una decisione clamorosa, giunta probabilmente all'improvviso.

Secondo gli ultimi rumors, Katia potrebbe definitivamente mollare. E l'indiscrezione sta correndo in queste ore in rete. L'ex moglie di Baudo avrebbe già preparato di bagagli, ma non per il televoto. Ci sarebbe la volontà di mollare tutto ed andare via. Definitivamente.

L'addio di Katia Ricciarelli al Gf Vip sembra per davvero dietro l'angolo. Lo hanno ben capito i telespettatori del reality, collegati h24 con la casa più spiata d'Italia. Insomma, potrebbe ben presto seguire le orme di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi: sei mesi nella casa, una reclusione quasi forzata per arrivare alla finalissima del 14 marzo, sono tanti. Un lungo periodo lontano da tutto e tutti. L'ex moglie di Baudo potrebbe mollare perché non ha più nulla a che fare con gli altri gieffini. Tra l'altro, sta per rientrare nella casa Belli - che riaccenderà la soap con Delia Duran (sempre più vicina a Medugno) e Soleil Sorge. I riflettori sono tutti puntati su di loro, quindi gli altri concorrenti potrebbero restare nell'ombra. Forse anche per questo motivo la Ricciarelli avrebbe deciso di mollare il reality prima della finalissima? Ipotesi da non trascurare affatto.

