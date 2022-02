Uomini e Donne, Luca rovinosamente attratto da Soraya? E in studio... imbarazzo siderale

10 febbraio 2022 a

Imbarazzo a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista ancora una volta l'ex corteggiatore ora diventato tronista Luca Salatino. Il ragazzo si è presentato in studio nella puntata di giovedì 10 febbraio sorridente e felice dopo un'esterna con Soraya. Nella clip però alcune dichiarazioni hanno messo Luca al centro dell'attenzione. Qui si è visto il tronista dire a Soraya: "Mi attrai fisicamente, cosa devo fare?".

E ancora: "Ho un problema, non mi posso alzare". "In questo caso Luca non c'è bisogno di chiedere come sia andata, no?", è subito intervenuta la conduttrice. "È stata un’esterna di conoscenza. - ha risposto prontamente il ragazzo, aggiungendo tra le risate generali - Immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna...".

A quel punto la De Filippi ha rincarato la dose e Gianni Sperti è intervenuto in soccorso di Salatino complimentandosi con Soraya perché "è molto bella". Luca infatti non è riuscito a nascondere di essere attratto dalla 28enne. Per molti quella tra i due potrebbe essere una storia a lieto fine. Che sia la volta giusta per Luca Salatino passato da essere un corteggiatore a essere corteggiato? Chissà... tutto farebbe pensare di sì.

