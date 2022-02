Gf Vip, Delia Duran senza freni: "Mi piace ma... è troppo piccolo". Prego? Cosa le esce di bocca

Francesco Fredella 11 febbraio 2022 a

a

a

Sta per arrivare Alex Belli. Sta per entrare nella casa più spiata d'Italia: si tratta di un ritorno lì dove tutto ebbe inizio, lì dove il suo matrimonio- chimico con Delia Duran è entrato in crisi. Forse definitivamente. Cosa accadrà? Mistero, soprattutto adesso che la Duran ammette di essere attratta dal giovane (e bello) Antonio Medugno. “Mi piace, ma è un po’ piccolo per me…”, confessa a Nathaly Caldonazzo in una chiacchierata tra donne.

"Valigie già pronte". Katia Ricciarelli pronta a mollare prima della finale del Gf Vip: cosa c'è dietro la rottura

La modella venezuelana, poi, ammette: “Antonio? Ho paura di fargli del male”. Sempre confessandosi con la Caldonazzo, dice di volerci andare piano, con i piedi di piombo. Insomma, la Duran sarebbe un po' confusa e questo potrebbe mandare in tilt anche Belli, che sarebbe abbastanza furioso nei suoi confronti. Nathaly, però, cerca di farla ragionare dicendole: “Antonio non si aspetta nulla”.

"Fa la buonista, ma...". Soleil Sorge si scatena contro Manila Nazzaro: "Chi è veramente", parole come pietre

Tra l'altro proprio Medugno è entrato in crisi nei giorni scorsi, dicendo di voler lasciare il reality. Delia Duran, nel frattempo, avrebbe indagato sul motivo per cui Antonio non si è ancora fatto avanti con lei, nonostante i numerosi segnali degli ultimi giorni. Forse anche per questo la moglie di Alex ha dato un bacio a Barù, pensando che questo potesse far soffrire o ingelosire Medugno. Vedremo cosa accadrà con l'arrivo di Belli.

"Delia in finale e Soleil immune? Una roba scritta". GfVip, Aldo Montano smonta il "teatrino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.