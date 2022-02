Il cantante mascherato, Maneskin umiliati dai Cugini di campagna. "A bocce", l'imbarazzo dalla Carlucci

12 febbraio 2022 a

Prima puntata de Il cantante mascherato, show musicale di Rai1, e prima bomba: sui Maneskin. Il merito è dei Cugini di Campagna, saliti sul palco di Milly Carlucci e subito decisamente pepati nei confronti della band romana guidata da Damiano David e Victoria De Angelis, che da mesi accusano tra il serio e il faceto di aver copiato i loro look kitsch degli anni 70.

La band di Anima mia ha portato in scena la cover di Zitti e buoni, il pezzo che nel 2021 ha fatto esplodere la Maneskin-mania prima con il successo al Festival di Sanremo, poi con il trionfo all'Eurovision Song Contest per finire con l'exploit senza precedenti, per un artista italiano, negli Stati Uniti. Nick Luciani, Ivano e Silvano Michetti si sono esibiti a fianco della Volpe, e la scelta della canzone non è casuale: avevano giò dato una loro versione riveduta e corretta (con tanto di coretti "Vaffa" dedicati, immaginiamo, ai giovanissimi colleghi) sul palco dello show di Capodanno, davanti a uno sconcertato Amadeus costretto a bloccare la performance dopo qualche secondo.

Sui sociale però i commenti sono sprezzanti: "Andassero a giocare a bocce come quelli della loro età", scrivono molti fan dei Maneskin, che si dicono "stufi" di ascoltare sempre la solita polemica (scherzosa?). E tornando alla gara, molti sospettano che dietro alla maschera della Lumaca ci siano proprio i Cugini.

