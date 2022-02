Il cantante mascherato, eliminata la Gallina. "Volevo continuare...": chi c'era sotto, cala il gelo

12 febbraio 2022 a

Prima eliminazione al Cantante Mascherato e prima (grossa) delusione vip. Il fortunato show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci si apre con la Gallina fuori gioco. Sotto la maschera si nasconde Fiordaliso, identificata dagli indizi come "empatica" e "arista".

La sua esibizione in coppia con Edoardo Vianello però non ha conquistato il pubblico a casa. Una volta rivelata la sua identità, Fiordaliso ha ammesso candidamente e con un filo di delusione, giustificata: "Avrei voluto cantare ancora". La sua avventura sul palco di Rai1, però, è già finita. Il televoto e la giuria (spietata) non perdonano e non hanno remore nel penalizzare anche i cantanti più dotati e simpatici, come nel caso di Fiordaliso.





Restano invece in lizza altri undici concorrenti, tutti vip e tutti camuffati da maschere sontuose e vagamente kitsch: Volpe (che ha agitato i social con il duetto con i Cugini di Campagna sulle note (polemiche) di Zitti e buoni dei Maneskin), Medusa, Lumaca (secondo i telespettatori, viste le dimensioni della maschera e qualche indizio disseminato dalla Carlucci, sotto ci sarebbero proprio i Cugini di campagna), Drago, Camaleonte, SoleLuna, Pinguino, Aquila, Pesciolino Rosso, Pastore Maremmano e Cavalluccio Marino.

E nella prima puntata non sono mancate, come da tradizione, le polemiche. Notevole quella innescata da Francesco Facchinetti, piuttosto duro con l'ospite Orietta Berti (in coppia con la Lumaca), "Cosa si nasconde dietro di lei?", ha ironizzato il figlio di Roby dei Pooh, provocando la risposta stizzita di Caterina Balivo.

