Il cantante mascherato, Orietta Berti umiliata? "Dentro di lei...". Balivo e Arisa sdegnate con Facchinetti

12 febbraio 2022 a

a

a

Gelo sul palco del Cantante Mascherato. Ospite d'eccezione del debutto è Orietta Berti, che si esibisce a fianco della maschera della Lumaca. Un colpaccio per Milly Carlucci e il suo fortunatissimo show musicale in onda il venerdì sera su Rai1, visto che l'Orietta nazionale, come confermato dallo show "a corredo" del Festival di Sanremo, a 78 anni mette sempre in mostra una verve e una abilità "naif" amatissima dai telespettatori. Ma Francesco Facchinetti, membro della giuria, si concede una battutaccia contestata a tempo di record dalle colleghe di tavolo Caterina Balivo e Arisa.

Arisa spudorata e svestita: "Uno scorcio delle mie chia***pe". Le foto in intimo, grosso imbarazzo a Rai1 | Guarda



La Berti duetta con la maschera della Lumaca, sulle note del suo tormentone estivo Mille (insieme a Fedez e Achille Lauro). Mentre i telespettatori si domandano chi si celi dietro la maschera della Lumaca, Facchinetti si lancia: "A parte che sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti… Cosa molto interessante".

"Ci siamo dati tanto. Ora...". Arisa incrocia di nuovo Vito Coppola: grosso imbarazzo dietro le quinte della Carlucci

Una battuta che non piace alla Carlucci, che lo interrompe con un "Nooooo". Il gelo in studio è palpabile, la Balivo scuote la testa in evidente segno di disapprovazione e Arisa protesta: "Ma io non l’ho capita!". Facchinetti si salva in corner sottolineando come la sua fosse solo una battuta: "Fa ridere!". E giù applauso (timido) del pubblico in sala.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.