Il cantante mascherato, tutto già finito? "Chi c'è sotto l'Aquila", la drammatica gaffe di Milly Carlucci in diretta

Già finita l'avventura dell'Aquila al Cantante mascherato? Una clamorosa "tragica" gaffe di Milly Carlucci, conduttrice del fortunato show musicale del venerdì sera di Rai1, avrebbe svelato secondo i telespettatori più attenti l'identità del vip nascosto sotto l'ingombrante costume.

Il debutto ha riservato la prima eliminazione, quella della Gallina. Nascosta sotto le penne di gommapiuma c'era infatti Fiordaliso, che una volta tolta la maschera non è riuscita a nascondere delusione e disappunto: "Avrei voluto continuare a cantare", ha confidato sul palco. Ma la sua avventura è già finito. L'attenzione di tutti i telespettatori e dei giurati a questo punto è rivolta agli ultra undici concorrenti rimasti in gara.

E qui casca l'asino. Pardon, l'Aquila. Il rapace ha appena finito il suo duetto con Morgan, apprezzatissimo. La maschera non era a rischio eliminazione ma Caterina Balivo ha sollevato il dubbio: "Sono certa che sia Alba Parietti". Silenzio in studio, nessun altro giurato si sbilancia. Ma la Carlucci, congedando il concorrente, si lascia sfuggire una frase: "Alba si spegne, cioè volevo dire Aquila". Cala il gelo, mentre sui sociale si scatena il dibattito: lapsus o semplice confusione dopo le parole della Balivo? Secondo molti, però, gli indizi disseminati nel corso dei giorni non lascerebbero spazio ad alternative: sì, l'Aquila sarebbe davvero la Parietti.

