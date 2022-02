Uomini e donne, Andrea Nicole e Ciprian sequestrati dalla polizia: il weekend a Parigi finisce in disgrazia

14 febbraio 2022 a

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si trovano in Francia. La coppia di Uomini e Donne, il reality in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. è riuscita ad avere il finale che cercava. Subito dopo sono partiti alla volta della Francia. A Parigi però i convogli della libertà hanno creato il panico: tra lacrimogeni e accesi scontri, sono stati schierati più di 7mila poliziotti e gendarmi per fermare la rivolta. Mentre diversi mezzi sono stati fermati dalle forze dell’ordine, alcuni manifestanti sono riusciti comunque a passare e a scatenare il panico. A manifestare c’erano No vax, gilet gialli, anti-Macron. In quegli istanti Andrea Nicole e Ciprian erano lì.

“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”. Andrea Nicole pubblica sui social una foto con questo commento. La coppia ha vissuto attimi di terrore. Non sono stati feriti e grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono riusciti a trovare il giusto riparo dal caos.

Un San Valentino perfetto per i due ex protagonisti del Trono Classico. Dopo la scelta assai discussa, la redazione ha deciso di invitarli nello studio per permettere loro di avere un lieto fine adeguato. Anche Gianni Sperti si è ricreduto e la stessa De Filippi ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Ciprian.

