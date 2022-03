Uomini e Donne, Jessica Selassiè? Il colpo esplosivo di Maria De Filippi: tam-tam a Mediaset

Francesco Fredella 21 marzo 2022 a

Piove l'indiscrezione bomba: Jessica Selassié potrebbe arrivare a Uomini e Donne. Nuovo futuro come tronista nel programma di Maria De Filippi su Canale 5? Pare di sì. Per adesso si tratta solo di un’indiscrezione, nulla di più. Ma la notizia sta facendo impazzire i fan.

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini potrebbe continuare il suo percorso in tv. Ora ha tutto: popolarità e successo. Manca l'amore. Ed allora al caso suo farebbe un nuovo programma come Ued. L'ex concorrente del Gf Vip, però, aveva espresso il desiderio di trovare l'uomo adatto e nella casa, nonostante qualcuno pensasse che potesse essere felice con Barù, forse l'aveva trovato. "Di Barù non mi sono innamorata, anche perché non ci conosciamo ancora. Lui è stato un supporto dentro la Casa, mi ha aiutato a rinascere e a far emergere tutti i miei lati più nascosti e femminili. Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica. Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà. Ieri sera ci siamo sentiti e mi ha detto che mi vuole vedere", aveva raccontato Jessica a Verissimo.

L'indiscrezione legata all'arrivo di Jessica a Ued fa parlare la Rete. Se facciamo un piccolo salto indietro, però, non dimentichiamo che lo chef a Verissimo aveva ribadito di voler essere amico di una delle sorelle Selassié, appunto Jessica. Nessun amore. Nessun flirt. Nulla di più. Ma le malelingue già vedono lontano.

Storia diversa, invece, per Lulù che nella casa ha trovato l'amore con Manuel Bortuzzo. I due, dopo un primo periodo lontani, si sono avvicinati nella casa fino a convolare felicemente a braccia aperte dopo la fine del reality, vinto da sua sorella Jessica.

