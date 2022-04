La pupa e il secchione, furia-Barbara D'Urso: "Seri provvedimenti disciplinari", chi è (quasi) rovinato

12 aprile 2022 a

a

a

Ancora una volta si accende la tensione nella casa de La Pupa e il Secchione, a confermarlo è stata la conduttrice del programma Barbara D'Urso nel suo profilo Twitter. Furbescamente ha voluto creare suspance tra il pubblico a poche ore dall'inizio della puntata di questa sera, 12 aprile. Ora gli spettatori che seguono il reality non vedono l'ora di scoprire quale dissing ha scatenato l'ira della D'Urso. Dalle sue parole sembrerebbe che in queste ore ci sia stata una lite tra Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso . Ma quale sarebbe la dinamica che ha fatto infuriare la partenopea?

"Col cuore", "Come fai ridere". Sfottò-Ilary Blasi, bordata della D'Urso: alta tensione a Mediaset?

Come riporta Gossip e Tv al momento risposta una esatta non ci sarebbe, per scoprire le vere motivazioni non resta che sintonizzarsi questa sera alle 21.20 su Italia 1. Quel che si sa con certezza è che tra il fratello di Luca Onestini , Mila Suarez e Paolo Caruso siano volate parole forti. Il responsabile di questa diatriba sembrerebbe il ragazzo che, secondo quanto scrive la D'Urso, riceverà provvedimenti disciplinari seri .

"Cosa mi ha chiesto Pier Silvio Berlusconi". Sonia Bruganelli attacca, Barbara D'Urso la asfalta: rissa a Mediaset

Ecco il Tweet postato dalla conduttrice:

Una puntata ricca di sorprese quindi, dove vedremo anche la partecipazione di Malena , la pornostar amica di Rocco Siffredi , nei panni di pupa per l'intera serata. L'attrice avrà un ruolo fondamentale nella sorte dei concorrenti, in quanto assegnerà un bonus alla coppia che interpreterà al meglio la scena “ sexy” di un film. Bonus che si aggiungerà alle consueta sfida di cultura generale e alla fine scopriremo chi sarà la coppia eliminata in questa terza puntata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.