La pupa e il secchione, Paola Caruso picchia Mila Suarez: una scena raccapricciante, cacciata dalla D'Urso

Signore e signori, che il trash sia servito. Et voilà: a La pupa e il secchione, nuova versione su Italia 1 con Barbara d'Urso, succede di tutto. Persino uno svenimento in diretta, in perfetto stile Live. Molti dei concorrenti sono stati ripescati da quel bacino che aveva portato Mediaset a mettere in atto una fase di epurazione. Uno fra tutti? Paola Caruso, che era scomparsa dalle scene tv. Ora torna a La Pupa e il secchione, litiga con una concorrente, alza le mani e viene squalificata. Tutto molto bello, per dirla ironicamente.

Paola Caruso e Mila Suarez se ne dicono di tutti i colori. Ed evviva la televisione urlata, poco educativa, a tratti violenta. Le due concorrenti, non ci interessa sapere chi abbia ragione o meno, sfoggiano aggressività senza limiti. Ed accade persino lo scontro fisico: nella villa de "La Pupa e il Secchione Show" l’ex naufraga spinge e tira una sberla alla modella marocchina, poi urla e sviene. Ci pensano Gianmarco Onestini e Aristide Malnati a soccorrere Paola, che in studio cerca di giustificarsi.

“Io sono mortificata per ciò che è successo. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Ho vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i co*****i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe. Non è che lei non me le ha messe le mani addosso, non è che lei le ha prese, non è che lei è stata lì ferma. Comunque io per difendere mio figlio faccio questo e di peggio. E poi nessuno dice nulla a lei che ha spaccato i bicchieri?!”, dice. Squalificata.

Mila Suarez, invece, dice tutt'altro: “Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei. Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schieffeggiata". Ma la tv italiana ha davvero bisogno di questi personaggi? Una domanda lecita, spontanea.

