Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "L'ha accompagnata al pullman, poi...". Tam tam pesantissimo

De Martino e Belen Rodriguez. Loro, sempre loro. Ancora loro. La coppia che non t'aspetti - e che Alfonso Signorini, in una recente Ask question su Instagram, definisce come le "montagne russe - adesso continua a far parlare di sé. Stefano De Martino non parla. Silenzio assoluto, ma la loro storia d'amore - dopo la rottura tra Antonino Spinalbese e Belen - pare che stia andando avanti a gonfie vele. L'argentina, qualche tempo fa in un'intervista, ha parlato del suo compagno definendolo ‘bello che balla‘.

“Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”, racconta la Rodriguez, che è tornata in tv a Le iene.

Stefano e Belen insieme, uniti più che mai. Questione di feeling, verrebbe da dire. Ed il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, tra l'altro, ha sorpreso più volte la coppia tra passeggiate romantiche e shopping con il figlio Santiago e Luna Mari (la seconda figlia di Belen, avuta da un'altra relazione).



“Il giorno del compleanno Stefano ha accompagnato Santiago e gli amici al pullman dove c’era Belen, che li avrebbe portati al parco giochi zero gravity. De Martino è tornato a casa dove ha allestito una festa a tema Fortnite. Così al ritorno dal parco Santiago e gli amici avrebbero trovato il party", scrive il settimanale di Signorini. Belen e Stefano non hanno mai divorziato. Sulla carta, quindi, sono ancora marito e moglie: questo fa capire quanto - tra loro - ci sia molto feeling. Adesso, però, la favola continua. Ma i due, secondo i ben informati, non pensano assolutamente ai giornali. Nessun gossip.

