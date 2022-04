Laura Maddaloni, malore durante la prova all'Isola: attimi di panico da Ilary Blasi

30 aprile 2022 a

Attimi di panico per Laura Maddaloni, moglie del pugile Clemente Russo, entrambi naufraghi dell’Isola dei Famosi. Durante la puntata di ieri sera, venerdì 29 aprile, in onda su Canale 5, Laura ha avuto un mancamento durante la diretta. L’episodio è avvenuto proprio mentre i naufraghi si ritrovano a dover superare la prova ricompensa della settimana. Un percorso a ostacoli dove, per chi riusciva ad arrivare alla fine, guadagnava una bistecca.

Hanno scelto di comune accordo di non far partecipare Edoardo Tavassi e Carmen di Pietro. A causa delle loro ‘voluminose forme’ sarebbero potuti cadere dal palo di legno su cui dovevano restare in equilibrio, camminando verso il traguardo. A iniziare la prova è stato Roger Balduino, a seguire Clemente Russo. Entrambi riescono nell’impresa. Quando è il turno di Laura, questa appare un po’ provata, passa così il turno ad Alessandro che riesce a sua volta a guadagnare la bistecca. Nicolas Vaporidis invece non riesce ad arrivare alla fine entro i quattro minuti, così perde il bottino. Vincono così quattro bistecche totali.

Rientrati in Palapa però, Alvin avvisa la conduttrice Ilary Blasi, che la moglie di Clemente ha avuto “Un piccolo mancamento”. L’inviato rassicura il pubblico a casa avvisando che non è nulla di grave però, per accertamenti medici, non proseguirà la diretta insieme ai compagni naufraghi. Non è la prima volta che capitano questi mancamenti tra i naufraghi, ma mangiando così poco e saltuariamente è una conseguenza inevitabile. Fa anche questo parte del gioco.D’altronde, chi l’ha dura la vince!

