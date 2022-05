Amici, Maria De Filippi rivoluziona tutto: in semifinale... scelte radicali

02 maggio 2022 a

Rivoluzione al Serale di Amici di Maria De Filippi. La Semifinale del programma di Canale 5, in onda sabato 7 maggio, sarà all'insegna delle novità. "La Semifinale è tutta al positivo", ha detto la conduttrice collegandosi agli allievi nella casetta. Nessuna delle tre manche infatti avrà un eliminato, così come accaduto fino a ora, bensì solo un finalista. Insomma, i primi tre finalisti rimarranno quattro allievi in gara che si sfideranno per poi arrivare agli ultimi due. La Finale sarà così a cinque.

Al momento, in lizza per la finalissima, ci sono quattro cantanti e tre ballerini. E questo anche se le manche della Semifinale non saranno miste, come accaduto fino alla scorsa puntata, bensì per categoria. In sostanza la prima sfida sarà tutta di canto, la seconda di ballo e la terza ancora di canto. Dunque alla fine delle tre manche si avranno due cantanti e un ballerino come finalisti.

Finito di spiegare il meccanismo, la conduttrice ha avuto modo di sondare le emozioni dei talenti in gara Per alcuni di loro, come ad esempio Luigi, Serena, Albe e Alex questo è l’ottavo mese chiusi nella casetta mentre per altri l'esperienza dura da poco più di due mesi.

