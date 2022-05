Fedez a X Factor, poi... Voci pesantissime da Sky: show cancellato?

16 maggio 2022 a

Sky non sta passando un bel periodo e di conseguenza anche i suoi talent show ne risentono. X Factor e Italia's Got Talent, secondo le indiscrezioni, potrebbero chiudere a breve i battenti. I longevi programmi sono sempre stati molto amati e seguiti dal pubblico, ma negli ultimi tempi gli ascolti non sarebbero più quelli di un tempo.

Secondo Tvblog, ci sono tutte le carte in regola per eliminare i due programmi da Sky. Il motivo sarebbero i costi troppo elevati per la loro produzione. Bisogna però dire che negli ultimi anni l'emittente non trasmette più il calcio in esclusiva e quindi sta soffrendo molto la concorrenza. Ma ecco che quest'anno ritorna un volto già visto e rivisto ad Xfactor. Fedez sarà uno de giudici del talent show. Mossa strategica per attirare ascoltatori?

Insieme a lui Ambra Angiolini e Dargen D'amico faranno parte del cast del programma. Da verificare è ancora chi sarà al timone del programma, se sarà riconfermato Ludovico Tersigni o se invece farà il tanto atteso ritorno Alessandro Cattelan. Il ritorno di Fedez ha fatto molto discutere e i dubbi al riguardo sono diversi. Scelta strategica o reunion per l'ultima edizione del programma? Al momento non ci sono voci ufficiali. Per quanto riguarda Italia's Got Talent la situazione non cambia. Sorpassato di gran lunga da Tu si que Vales, lo show di Sky rischia la chiusura. Non resta che aspettare e vedere cosa l'emittente televisiva ha in serbo per i suoi telespettatori.

