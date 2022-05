Ilary Blasi crolla a terra in diretta tv: attimi di panico all'1.20 su Canale 5

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

Rovinosa caduta per Ilary Blasi nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi, la puntata in onda su Canale 5 ieri, lunedì 16 maggio. La conduttrice, nel corso della 17 esima puntata, fa spaventare tutti. Attimi di paura che lasciano i telespettatori con il fiato sospeso.

Ecco cosa accade. Intorno all'1.20, sul finale della puntata, a notte inoltrata, Ilary Blasi perde l’equilibrio mentre è seduta sullo sgabello bianco. Cade a terra sbilanciandosi dopo aver letto le nomination, finisce gambe all’aria. Ci pensano Nicola Savino e Vladimir Luxuria - i due opinionisti dell'Isola - ad andare in suo soccorso. Anche Gustavo Rodriguez la aiuta, ma la Blasi ride e tutti capiscono che si tratta di un piccolo incidente senza danni. Per fortuna.

"Davvero, così? Ma sei Malgioglio? Ma davvero, stai bene?", afferma Savino cercando di sdrammatizzare un po' la situazione. "Tutto a posto", risponde lady Totti. "Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così", commenta Vladimir Luxuria, che ricorda la rovinosa caduta della stella bionda (avvenne qualche anno fa). "Mi sono sbilanciata", cerca di giustificarsi così la Blasi. E allora Savino mette il carico da mille: "Per forza, metti una giacca che pesa nove chili". Ma la Blasi si rivolge agli ex concorrenti in studio: "Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezzora", la stoccata spassosa rivolta agli opinionisti. Zequila, mi meraviglio di te, da te non me l’aspettavo", conclude Ilary.

Ma se c'è un vero infortunato all'Isola dei famosi è Nicolas Vaporidis, che durante una prova si ferisce all'alluce. L'attore finisce in infermeria per essere medicato poi torna in gioco, ma non riesce a camminare.

