Ballando, Milly Carlucci e lo scippo clamoroso a Mediaset: "Arriva un nome pesantissimo"

Milly Carlucci scalda i motori. Adesso, la conduttrice di Ballando con le stelle è al lavoro per il nuovo cast. E non mancano le anticipazioni: secondo Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, nella nuova edizione potrebbe esserci anche Emanuela Folliero. “Per Milly Carlucci sarebbe una sfida farmi ballare”, svela nell'intervista. “Sarei pronta per questa nuova avventura”.

L'ex conduttrice di Stranamore potrebbe per davvero essere tra le concorrenti del programma di Rai1. “Se da qui a settembre non mi romperò qualcos’altro, sarei pronta a vivere questa nuova esperienza televisiva”, continua a raccontare. "Se i giurati mi criticassero per il mio modo di danzare, penso che darei loro ragione, ma se le critiche fossero rivolte alla mia persona, ovviamente non le accetterei". La Folliero è molto legata a Patrizia Rossetti, altro volto storico della tv italiana. Insomma, Emanuela - la dottoressa Stranamore - vorrebbe partecipare al programma di Milly Carlucci con Patrizia Rossetti. “Sarebbe bello poter portare nel piccolo schermo la nostra amicizia di lunga data, sicuramente ci divertiremmo molto”, rivela.

Una donna felice, amata dal pubblico, ma al tempo stesso soddisfatta della sua carriera. “Vorrei che tutto restasse com’è. Le cose tra me e mio marito vanno a gonfie vele, mia mamma è anziana ma gode di buona salute e mio figlio sta crescendo bene”, dice ancora. Adesso occorre capire se sarà nel cast del nuovo programma di Milly, in onda dall'8 ottobre. Basta aspettare ancora qualche mese, ma stando a quello che rivela Nuovo Tv - uno dei giornali più informati sui fatti della televisione - farà parte del cast.

