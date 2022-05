Emanuela Folliero gela Paolo Bonolis. "Io la Greta Thunberg di Mediaset? Quindi..."

Francesco Fredella 23 maggio 2022 a

Iniziano le puntate inedite di Avanti un altro… pure di sera, il quiz show di Paolo Bonolis che da domenica 22 maggio è tornato in video su Canale 5. Si sfidano, un po' come avveniva con Ciao Darwin due categorie: "Campioni" e "Natura". A rappresentare le due squadre ci sono Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Ovviamente nella categoria "Campioni" c'è il nuotatore che ha regnato alle competizioni europee, mondiali e olimpioniche. Ma la Folliero, al tempo stesso, viene chiamata a capitanare la "Natura" "La signora Folliero è qui in rappresentanza del mondo della natura. Però, io me lo sono chiesto: perché la Folliero è in rappresentanza del mondo della natura?", domanda il conduttore romano. La risposta della dottoressa Stranamore, molti la ricordano così perché ha condotto per anni il famoso programma insieme al compianto Alberto Castagna, gela tutti. E dice: "Intanto tutti dovremmo essere in rappresentanza del mondo della natura, e poi mi avete invitato voi, quindi…".

La 57enne milanese poi svela l'arcano motivo: suo fratello è stato un comandante dei carabinieri forestali della regione Toscana. Ecco, quindi, arrivare il collegamento con la natura. "Poi vado a funghi", dice ancora. "Lei ha questo contatto stretto con il mondo della natura, è un po’ la Greta Thunberg di Fininvest, di Mediaset", continua Bonolis. "Quindi non farmi domande sulla natura perché non so niente", replica con simpatica Emanuela Folliero.

Per Bonolis con Avanti un altro...pure di sera si apre di fatto una nuova parentesi televisiva. Il conduttore romano, amatissimo dal pubblico, aveva registrato una serie di puntate, messe in "magazzino" da Mediaset ed utilizzate in queste settimane.

