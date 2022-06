Isola dei Famosi, "ti prendo a schiaffi": lo scontro degenera, clamoroso fuorionda

07 giugno 2022 a

All’Isola dei Famosi gli animi si sono surriscaldati tra i naufraghi. Il daytime di Canale 5 ha mostrato un fuorionda della diretta di lunedì 6 giugno in cui Nick Luciani e Nicolas Vaporidis si sono scontrati in maniera piuttosto accesa. La situazione a un certo punto è degenerata, con l’artista dei Cugini di Campagna che è arrivato a minacciare il suo rivale di dargli uno schiaffo.

La discussione è poi continuata, con l’attore che ha accusato Luciani di essere un grande permaloso: “Io a te non ho mai detto un ca***. Sei permaloso, guarda come ti stai comportando”. Dopo lo scontro avvenuto durante la diretta, Luciani si è poi sfogato in confessionale, lamentandosi di non poter più tollerare l’atteggiamento di Vaporidis, che ritiene un arrogante: “Non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto, comanda sempre lui e gestisce come se fosse il leader anche quando non lo è”.

Sempre nella puntata del daytime andata in onda oggi su Canale 5 è stato mostrato un altro momento di tensione che ha visto protagonista Luciani. Quest’ultimo ha fatto una proposta sul cibo che ha innervosito la maggior parte dei naufraghi, tra i quali anche Carmen Di Pietro: “Che gentaglia, mi ha anche tolto il saluto. Mi dispiace perché è permaloso, dove può arrivare il suo orgoglio? Mi dispiace tantissimo, Nick però non può comportarsi così nella vita”.

