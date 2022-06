Elettra Lamborghini, Lato B in faccia. La foto che lascia l'Italia a bocca aperta

18 giugno 2022 a

"Una bella spennellata". Elettra Lamborghini non ha né segreti né tabù. Ne per i suoi follower né per i suoi (fortunati, c'è da dire) assistenti. La influencer, ereditiera e popstar italiana ha pubblicato una "Storia" sulla propria pagina Instagram in cui, con grande nonchalance si fa letteralmente "truccare" il suo prestigioso e ingombrante Lato B da un make up artist. Braccia conserte e appoggiate sullo schienale di una sedia, mento sull'avambraccio e sguardo assordo (ma malandrino) perso verso l'orizzonte, Elettra si arma di santa pazienza e attende che il truccatore finisca il suo lavoro di cesello.

Non è dato sapere, almeno per il momento, quale sia il risultato del restauro, ma sappiamo già a cosa servirà: la Lamborghini è sul set del videoclip realizzato per il suo prossimo singolo, Caramello, che si preannuncia già come il tormentone dei prossimi mesi. D'altronde, nel 2021 era stata la regina della spiaggia e delle radio con l'ossessionante e trascinante Pistolero, e le buone tradizioni vanno confermate.





La 28enne nata a Bologna ma cittadina del mondo (e del jet set), nel frattempo, sta scaldando l'atmosfera sui social mettendo in mostra le sue curve fasciate in bikini assai ridotti e costumi interi sgambatissimi. Sì, possiamo dirlo: è arrivata l'estate e sarà bollente.

