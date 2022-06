Amici, tsunami-Lorella Cuccarini: lei e Maria De Filippi... tutto vero

20 giugno 2022 a

a

a

È riconfermata la presenza di Lorella Cuccarini nella prossima stagione della scuola di Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5. Dopo diverse voci sul suo presunto abbandono al programma, la diretta interessata ha dato la conferma della sua permanenza nel ruolo di professoressa.

Amici, clamorosa rottura: "Addio alla Cuccarini", tam-tam impazzito a Mediaset. E la De Filippi...



"E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto" queste le parole della Cuccarini durante la presentazione del rinnovato impegno teatrale nel ruolo della cattiva di Rapunzel-Il Musical. Lorella ha infatti esordito per la prima volta in veste di 'cattiva' a teatro.

"Un momento difficile e delicato": Lorella Cuccarini, la toccante rivelazione su Maria De Filippi



Lo spettacolo sarà messo in scena tra i titoli nella nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma e sarà possibile vederlo per tutte le feste di Natale, dal 2 dicembre all'8 gennaio. Lo spettacolo farà capolino anche al Teatro Nazionale di Milano. Non solo Lorella Cuccarini ritornerà sui palchi teatrali, anche un altro volto noto della televisione farà un grande ritorno: Barbara D'Urso calcherà i palcoscenici italiani in Taxi a due piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese che vede protagoniste proprio la conduttrice di Pomeriggio5 insieme a Rosalia Porcaro. L’impegno sui palchi non televisivi della D’urso sembrerebbe concentrarsi nei weekend della prossima primavera, cosa che, da una parte, renderebbe compatibili gli impegni teatrali con quelli televisivi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.