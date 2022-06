Ilary Blasi e le corna di Totti, "quelle topoline...": la bomba sulla conduttrice in diretta tv

23 giugno 2022 a

"Stai attenta alle topoline che girano fuori casa". Carmen Di Pietro legge la mano a distanza a Ilary Blasi e dalla spiaggia infuocata dell'Isola dei famosi, in Honduras, arriva un'ondata di gelo direttamente nello studio del reality vip di Canale 5. La Di Pietro è diventata indubitabilmente la "Queen" di questa (fiacca, per la verità) edizione dell'Isola, merito delle sue uscite estemporanee, tra il vulcanico e il naif, un eloquio molto particolare e la capacità di essere sempre in mezzo agli intrecci più piccanti.

Lei, ovviamente, quegli intrecci non fa nulla per sbrogliarli e anzi li alimenta. Tra le sue ultime attività, come detto, quella di divinatrice, novella Pizia in salsa caraibico-televisiva. Si cimenta con molti colleghi naufraghi, la chiromante Carmen. E per qualcuno di loro la sentenza è da brividi. A Mercedesz Henger assicura che "due tuoi mariti moriranno", e la figlia di Eva Henger ascolta raggelata. Ancora peggio va a Luca Daffrè, modello bellone alla ricerca dell'amore e della fama: "Vivrai poco, intorno ai 65 anni, e non farai soldi", è la sentenza della Di Pietro.

Non si salvano dalle sue profezie (di sventura) nemmeno i protagonisti rimasti in studio in Italia, dalla Blasi ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. All'ex parlamentare di Rifondazione comunista, in realtà, sembra andare bene: "Troverai un nuovo amore", le garantisce Carmen. Sibilline, invece, le parole per la Blasi: "Attenta alle topoline che girano fuori casa". Impossibile stabilire cosa intenda la Di Pietro. "Ma è una metafora?", chiede Savino perplesso. Ma la mente di tutti corre alle vicissitudini di qualche mese fa, quando il matrimonio tra Ilary e Francesco Totti sembrava sul punto di rompersi per le voci che davano l'ex centrocampista della Roma molto, molto vicino a una giovane e bella tifosa della Roma nonché giocatrice di padel.

