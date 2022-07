Francesca Fialdini, il dramma in montagna: "Bucate le ruote dell'auto. E..."

06 luglio 2022 a

Brutta sorpresa per Francesca Fialdini. La conduttrice di Da noi a ruota libera, programma in onda su Rai 1, è stata costretta a fermarsi con la propria auto nel bel mezzo del nulla. A spiegare l'accaduto è stata lei stessa attraverso una storia su Instagram: "Bucare sul cucuzzolo della montagna alle 9.00 di sera", ha esordito mostrando le ruote sgonfie della vettura.

Con lei una coppia di amici. Finita qui? Neanche per sogno, perché le ruote bucate sono state solo la prima delle disavventure: "Finire la giornata con le ruote dell’auto bucate e iniziarne un’altra rovesciandosi il caffè sulla maglia, giusto un attimo prima di iniziare le riprese". Imprevisti che comunque non la fermano. Come confermato dai palinsesti, la Fialdini sarà al timone, a partire dal 18 settembre, con una nuova versione del suo talk. Poi l'appuntamento in seconda serata con la delicata tematica dei disturbi dell’alimentazione in Fame d'amore. Insomma, la conduttrice è riconfermata a pieni voti.

Qualche giorno fa la Fialdini ha voluto lanciare un messaggio ai maturandi: "L’unico consiglio che mi sento di dare a chi tra pochi giorni affronterà l’esame di maturità è di non aver paura di vivere questa realtà per rifugiarvi in qualunque altro universo parallelo. Metaverso compreso".

