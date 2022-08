GfVip, Adriana Volpe: "Bruganelli confermata? Santi protettori alle spalle"

18 agosto 2022 a

"Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita": a lanciare la frecciatina è Adriana Volpe che, a differenza della collega, non è stata riconfermata come opinionista al GfVip. Intervistata dal settimanale Nuovo, la conduttrice ha detto: "Vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Nelle scorse settimane la Volpe si era detta pronta a ricoprire di nuovo il ruolo di opinionista del reality di Canale 5, mentre la moglie di Paolo Bonolis aveva detto di voler tornare al suo impegno di autrice e produttrice. Alla fine, però, quest'ultima è stata confermata, mentre la Volpe è stata sostituita da Orietta Berti. Un vero e proprio colpo di scena. Nonostante il dispiacere, l'ex opinionista ha voluto comunque augurare il meglio alla sua sostituta.

La conduttrice, in ogni caso, non si fermerà. Nella prossima stagione televisiva dovrebbe tornare in onda con un format sul mondo della bellezza insieme a Federico Fashion Style e Valeria Marini. Al momento però non si conoscerebbero ulteriori dettagli. Secondo The Pipol Gossip, invece, alla Volpe sarebbe stato chiesto di tornare nella casa del GfVip come concorrente. Lei, però, avrebbe preferito rifiutare l’offerta.