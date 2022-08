Ballando con le stelle, Iva Zanicchi avverte i giurati: "Cosa potrei fare"

Francesco Fredella 29 agosto 2022 a

Iva Zanicchi è pronta per la nuova avventura: sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Milly Carlucci. La cantante, che è amatissima dal pubblico, si racconta in una lunga intervista a Il Mattino. "Potrei anche mandare qualcuno a quel paese", avverte. Scherza. Non perde mai quell'ironia che la contraddistingue da una vita. "Accetto le critiche fino a un certo punto. Poi potrei mandare qualcuno a quel paese, anche se sempre scherzosamente. So che ci sono dei ruoli nel programma e che vanno rispettati", dice ancora.

E lei, Iva, farà uno vero e proprio show. Non è il primo big che sbarca a Ballando con le stelle: lo scorso anno, per poche puntate, è toccato ad Al Bano Carrisi. “Mi hanno detto di mettermi a dieta, ma…”, racconta ancora.

L’Aquila di Ligonchio, così viene chiamata da sempre, nella sua vita ha provato tutto: tv, programmi, Sanremo, musica e politica. Adesso arriva anche Ballando con le stelle. Poi svela quello che le ha detto Milly Carlucci: “Mi ha raccomandato di muovermi, di camminare e fare un po’ di dieta. Ecco, da quel momento ho deciso di mettermi a dieta. Ecco, da quel momento ho preso 7 kg, però da oggi comincio a camminare e fare attenzione al cibo”.

All'ultimo Festival di Sanremo ha gareggia con un pezzo che è stato apprezzato da tutti. “Molti hanno detto che ho avuto coraggio, gli anni sono tanti ma non scandalizziamoci. Mi sono presentata a Sanremo felice”, conclude.