Maria De Filippi nel caos, "sono disperata": poco prima di andare in onda...

Francesco Fredella 30 agosto 2022 a

a

a

Conto alla rovescia anche per Maria De Filippi: i suoi programmi stanno per tornare. Si parte con Uomini e donne (le registrazioni sono iniziate), poi Amici, Tu si quel vales e C’è posta per te. La regina di Mediaset è pronta a fare il pieno di share. Come sempre. Adesso il settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, intervista Lella Costa, attrice e conduttrice. Pochi la ricorderanno, ma negli anni Novanta quando “Amici” era molto diverso dall’attuale talent c’era proprio la Costa alla conduzione. E quando rimase incinta chiese alla De Filippi di sostituirla.

Antonella Clerici in formissima?" Seguo la dieta del 5": di cosa si tratta

L’aneddoto raccontato diventa subito virale e fa il giro della Rete. “Quando scoprii di essere incinta della mia seconda figlia, le dissi che non ero in grado di condurre la nuova stagione. Maria passò l’estate a telefonarmi, mi diceva: ‘Tra i nomi che mi propongono per sostituirti non c’è nessuno che mi convinca, sono disperata'".

"Non ho odiatori seriali": Adriana Volpe, nuova frecciatina a Sonia Bruganelli?

Maurizio Costanzo, all’epoca, era produttore di quel programma e deciso di mandare in onda proprio la De Filippi. “Lei non accettò a cuor leggero”, conclude la Costa nella sua lunga intervista. Oggi, invece, Maria è una delle donne più amate in tv. Una grande professionista, stakanovista e soprattutto imbattibile quando si parla di share.