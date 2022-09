Gf Vp, Volpe-Bruganelli: "Il serpente...", volano parole grossissime

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Una contro l'altra. Al GfVip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe se ne dicono di tutti i colori mentre Alfonso Signorini sorride ed è pronto con i popcorn. Le due donne non sono mai andate d'accordo e la Volpe quest'anno non è stata riconfermata come opinionista del reality. Pare che ci sia rimasta anche molto male. In ogni modo, Signorini l'ha richiamata per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci all'interno della casa.

Quando la Volpe è arrivata in studio, però, è partito lo show. La conduttrice ha portato con sé qualche regalo: uno per la Berti - una tazzina da caffè - uno per la Bruganelli, che non ha gradito il gesto. Adriana, infatti, le ha regalato un bavaglino per bambino. “Io ti voglio bene, ma questo lo regaliamo a qualche bimbo…Tanto sicuramente ne chiameranno molti come me…”, ha detto. Adriana Volpe, poi, delusa dalla collega ha detto: “Il serpente non si può abbassare”. E Sonia ha risposto: "Beh, certo…Un serpente non si può abbassare…”.

La moglie di Bonolis, però, si è sbilanciata un po' sulla loro amicizia di fuoco. “Venivo in pace…Quest’anno abbiamo fatto una fatica incredibile tra studio nuovo, concorrenti nuovi…E se si collega, uno adesso pensa sia una replica di una puntata dell’anno scorso…”, ha rimarcato. La Volpe ci è andata giù pesante nei confronti della Bruganelli, che però ha svelato - spiazzando tutti - “Un pochino sì, mi è mancata…Con Orietta mi trovo benissimo. E’ una signora. Con Adriana c’era quella sana competizione…”.