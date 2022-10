Paola Barale sotto le lenzuola: "Il sesso? Con quelli..."

06 ottobre 2022 a

a

a

Paola Barale si appresta ad una nuova avventura televisiva, sarà a Ballando con le stelle su Rai1 a partire da sabato sera. Lei, bella più che mai, si allena dalla mattina alla sera. Ha un fisico mozzafiato ed è una delle donne più belle della televisione italiana. Adesso, concede un'intervista al settimanale F dove si racconta senza segreti.



Dalla lunga storia d’amore con Raz Degan, finita nel 2005 al matrimonio con matrimonio con Gianni Sperti. Ma la Barale è stata anche fidanzata con Marco Bellavia, l'ex volto di Bim Bum Bam che è recentemente uscito dal Grande Fratello Vip. Ora Paola è felicemente single. "Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci", dice. Poi arriva una confessione piccante: "Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati".

Oggi la Barale, ex valletta di Mike Bongiorno, racconta di aver venduto sia la sua moto, sia la sua auto. A Milano, dove vive da tempo, gira solo in monopattino: una scelta ecologica. Ma per lei il tempo sembra essersi fermato a quando faceva Buona Domenica su Canale5. E che carriera! Prima Mike Bongiorno e poi entra nel cast del programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo, un programma corale che le regala tanta popolarità. Nel 2016 conduce Flight 616 e l'anno successivo la vediamo all'Isola dei famosi come guest star, visto che il suo ex compagno Raz Degan è concorrente.