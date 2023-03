"Intollerante al caz***o?". Maria De Filippi sconcertata: gelo a Mediaset

Roberto Tortora 21 marzo 2023 a

Non c’è pace per Gemma Galgani, ben lontana dal trovare una “pax amorosa”. Il motivo dell’inquietudine viene dal suo cavaliere, Silvio, e dalle sue richieste insistenti. Durante l’ultima puntata di Uomini & Donne, il cavaliere e la dama del Trono over sono stati al centro della scena e subito Silvio ha spiazzato tutti: "Stasera non ho voglia di uscire con Gemma, mi rompo le p***e di fare un'altra cena". I due si frequentano da più di un mese e, se lei è più guardinga, lui vorrebbe subito quagliare. “Ancora ore con lei a cena a guardare il piatto? È una noia mortale. Non mi interessa", ha sbottato Silvio, che ha poi raccontato di aver sì trascorso un bel pomeriggio con Gemma, ma è spazientito, perché la dama sembrerebbe non apprezzare quei momenti.

Al che Gemma dice la sua: "Ieri ti ho detto delle cose belle. Solo che abbiamo un modo diverso di raccontarle. Non nascondo quello che è accaduto tra noi - si giustifica la dama, prima di scoppiare il lacrime e sfogarsi in diretta - solo che non voglio ridicolizzare quanto accaduto, non sono capace di dire certe cose. Non voglio fare lo show qui in studio".

A quel punto è dovuta intervenire la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha cercato di smorzare i toni: "Penso semplicemente che lui desiderasse sentirti dire che lo desideri tanto quanto ti desidera lui". E infatti il cavaliere piemontese non si sente considerato: "Dopo un mese di frequentazione ci siamo solo scambiati tre baci" e lo dice con molto rammarico, perché teme che la dama non sia sincera, ovvero che finga un interesse nei suoi confronti. L’occasione è ghiotta per Tina Cipollari, che subito ha biasimato Gemma: "Sei diventata intollerante al ca***?".

La dama si indigna, ma qualcosa non torna e, come sottolinea Gianni, con Giorgio i racconti erano ben diversi e non ha certo impiegato tutto questo tempo per concedersi all'amore con il suo "Gabbiano". Insomma, se son rose fioriranno, ma è anche vero che “s’è fatta na certa…”.