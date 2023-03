Gf Vip, Del Moro fuori controllo: "Sfondare quella ca*** di porta"

21 marzo 2023 a

"La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”: Daniele Dal Moro si è sfogato così su Twitter dopo la diretta del GfVip andata in onda ieri sera su Canale 5. Il concorrente è stato squalificato nei giorni scorsi per atteggiamenti ritenuti irrispettosi e per questo non è stato invitato nemmeno in studio. Parlando della situazione, Alfonso Signorini ha spiegato: "Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po' aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti...purtroppo le colpe si pagano".

A quel punto Oriana, che con Daniele aveva una storia all'interno della casa, ha detto: "Sono sicura che non era sua intenzione avere questo atteggiamento, era uno scherzo". Ma il conduttore ha controbattuto: "La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando, perché quando Daniele si è fatto insistente, quando ti ha preso, hai detto “Lasciami, non mi piace, mi fai male”. Quelle immagini hanno preoccupato, erano delle brutte immagini". E ancora: "Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo". Proprio queste parole avrebbero fatto arrabbiare Dal Moro.

Oriana, temendo che la colpa della squalifica di Daniele potesse ricadere su di lei, ha subito detto al conduttore: “Se mi dici che è stato squalificato perché ho detto questa cosa rimango malissimo”. Poi Signorini ha semplicemente tagliato corto dicendo: “La squalifica è già piombata sul capo di Daniele, lui forse ha capito, ma sappiate che ogni vostra reazione viene considerata importante”. Dal Moro su Twitter ha chiosato così: "Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una por**ta. Fine".