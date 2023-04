Affari tuoi, Alessandra va in tilt: pianto a dirotto, Amadeus sconvolto

Roberto Tortora 26 aprile 2023 a

a

a

Pacchi e lacrime su Ra1 ad Affari Tuoi, il pre-serale condotto da Amadeus. Una delle due concorrenti del gioco ha vissuto un momento di forte stress ed è scoppiata in un pianto a dirotto. Parliamo di Alessandra, che ha giocato insieme a Chiara ed è stata a lungo dubbiosa sull’accettare o meno un’offerta da 22.000 euro, con due opzioni: 50 euro o 75.000 euro. Alessandra è andata nel panico ed è apparsa parecchio agitata, mentre Chiara, provando a darle dei consigli sull’offerta, le ha fatto notare un particolare dicendole: “A differenza dei concorrenti che hanno giocato le altre sere, a noi oggi non è stato mai offerto il cambio del pacco”. “Apriamo e, nel caso, chiamiamo il 118”, ha provato a sdrammatizzare, tra le lacrime, la concorrente.

Insinna e la fidanzata Adriana Riccio? "Gli amori si rimpiccioliscono se...". Da Affari tuoi al grande silenzio | Guarda

Amadeus, visibilmente toccato dalle emozioni delle due donne, ha provato a empatizzare: “Credo che in questo momento tutti gli spettatori da casa stiano facendo il tifo per voi”. Continuando a piangere, Alessandra ha deciso quindi di rifiutare l’offerta di 22.000 euro e tentare il tutto per tutto: “Cosa ci sarà nel pacco che la sorte ha affidato a lei? E cosa c’è, invece, nell’altro pacco, il numero 11, che è il numero della nonna?”, ha detto il conduttore creando suspense. “Rifiuto l’offerta, è un gioco, giochiamo”, ha risposto Alessandra, alla quale il pubblico ha fatto un applauso.

"Sto rischiando di sentirmi male". Panico nello studio di Affari tuoi, la concorrente spiazza Amadeus: di fronte a lei...

Alessandra ha finalmente aperto il pacco a lei consegnato e ha scoperto che all’interno c’erano ben 75.000 euro! A quel punto la donna non è davvero più riuscita a smettere di piangere, abbracciata da Chiara tra gli applausi del pubblico presente in studio che si è alzato. Amadeus incredulo: “È incredibile! C’erano proprio i 75.000€! Mentre i 50 euro erano nel pacco della Puglia”. Alessandra, agitatissima, si è portata una mano sul petto cercando invano di calmarsi un po’. Alla fine anche Chiara ha iniziato a piangere, chiudendo una puntata tra le più commoventi della storia dei “pacchi”.