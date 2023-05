Amici, la vendetta di Maddalena su Alessandra Celentano: "Dopo l'eliminazione..."

09 maggio 2023 a

a

a

Una delle eliminate dell'ultima puntata di Amici è stata Maddalena, ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo. Per un soffio, dunque, l'allieva non è riuscita a conquistarsi la maglia del Serale. Nonostante questo, però, una sorpresa le è stata riservata dalla produzione del talent: a Maddalena Svevi è stata concessa una grande possibilità, ovvero quella di ballare per una famosa compagnia canadese.

"Come sto... ?". Aaron, impressionante crollo davanti a Maria De Filippi

"Per te sarà una crescita professionale incredibile", le ha annunciato il coreografo Kristian Cellini. Che poi ha aggiunto: "Sei una ballerina che mi piace molto e, grazie al direttore di questa magnifica compagnia con la quale collaboro spesso, ho la possibilità di offrirti un contratto di lavoro". "Questa è una cosa bellissima ed è una delle tante che mi avete dato. Grazie", ha dichiarato in lacrime Maddalena. Durante il talent, la sempre severissima Alessandra Celentano sembrava averla presa di mira, criticandola a ogni pie' sospinto. "Il suo mettermi in difficoltà non è stata una terapia - è lo sfogo della giovane ballerina -, con quelle lettere e quei modi, lo è stato di più essere in sala e confrontarmi con Isobel". Ed è logico che gli sviluppi post-eliminazione rappresentino, per lei, un po' una rivincita perlomeno morale sulla austera insegnante di danza classica.

"Da dietro le quinte...". Maria De Filippi, voce clamorosa: grosso guaio ad Amici

Subito dopo l'eliminazione dal talent, invece, ha detto comunque di essere serena: "Sto bene, sono felicissima. Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita. Oggi finiscono ma inizia, spero, un'altra bellissima parte della mia vita". E ancora: "L'esperienza ad Amici mi ha cambiata come persona e come ballerina. Esco come una persona diversa, migliore. Ero una formichina ora sono molto più grande. Prendere la maglia avrebbe significato finire, fino in fondo, un percorso bellissimo, però mi sta bene così: sono davvero felice, è come se l'avessi presa. Me l'aspettavo, eravamo pochi e credo che siamo tutti molto forti. Ho dato tutto e sono molto felice di essere uscita così".