Federica Pellegrini? "Ecco la perdente": umiliata alla festa di Pechino Express, finisce male...

12 maggio 2023 a

Dare della “perdente” a Federica Pellegrini è surreale, soprattutto se a dirlo è tale Barbara Prezia che a Pechino Express è arrivata terza, ovvero alle spalle proprio della Divina del nuoto italiano. Ma andiamo con ordine: la Pellegrini e il marito Matteo Giunta non sono riusciti a vincere il reality di Sky, classificandosi secondi alle spalle degli “Italo-americani” Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Gradino più basso del podio alle “Mediterranee”, ovvero alla coppia formata da Carolina Stramare e Barbara Prezia. Una volta concluso Pechino Express, la produzione ha organizzato una festa per tutti i concorrenti di questa edizione. “Adesso inquadro la perdente… eccola”, ha esclamato la Prezia in una diretta social, riferendosi alla Pellegrini. Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere: “Dare della perdente a Federica Pellegrini… povera Barbara”, “guarda che hai perso pure tu e domani non ti ricorderà nessuno”.

L’attacco gratuito della Prezia si basa su uno scontro con la Pellegrini nel corso del reality. L’ex nuotatrice aveva perso le staffe con la concorrente, che aveva discusso con Giunta, arrivando ad alzare la voce: “Attenta, ti abbasso di altri dieci centimetri”. Gli screzi sono andati avanti fino alla finale ed evidentemente anche nel party conclusivo del reality.