Isola dei Famosi, "luci e strane scritte": il mistero nei cieli preoccupa

È mistero all'Isola dei Famosi. A scatenare il caso, ormai discutissimo prima delle dirette su Canale 5, Nathaly Caldonazzo. La naufraga non esclude che gli ufo siano passati per il cielo dell’Honduras. È lei a dire di aver notato degli strani eventi su Playa Tosta. Tutto è accaduto mentre stava osservando il cielo. Improvvisamente sarebbe diventato tutto nero e sulla spiaggia sarebbe comparsa una scritta di luce.

"Non so cosa c’era scritto, è stato un secondo" ha detto attirando l’attenzione di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Cristina Scuccia. Dello stesso parere Noise. "La sera della tempesta abbiamo visto delle luci strane. Si fermavano, si muovevano, era pieno". Inutile dire che i discorsi hanno subito scatenato i telespettatori del programma condotto da Ilary Blasi.

C’è però chi fa notare che potrebbero aver inventato tutto o semplicemente che la fame sta giocando brutti scherzi, visto che la produzione aveva proposto ai naufraghi di diminuire la loro razione di riso per permettere a Cristina e i Jalisse di scrivere una canzone. Ma la maggior parte dei concorrenti non aveva voluto rinunciare. Fatta eccezione per Helena Prestes che aveva però chiesto di poter cantare insieme a loro. Proposta rfiutata.