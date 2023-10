Reazione a Catena, "come saltano dalla sedia": Amiche in Onda, scene mai viste

10 ottobre 2023 a

Nuovo colpaccio de "Le amiche in Onda". Le campionesse di Reazione a Catena, oltre ad aver fronteggiato i "Quattro per Quattro", sono riuscite ad arrivare al round finale. Dopo che Marco Liorni ha dato il via ai giochi, tra una catena musicale e una zip, il trio e gli sfidanti sono arrivati a L’Intesa Vincente. Risultato? Allo scadere dei 65 secondi, i "Quattro per Quattro" sono riusciti a indovinare ben nove parole. Ma le "Amiche in Onda" si sono dimostrate più brave e hanno azzeccato ben 17 definizioni su 9.

Ecco allora che le ragazze della Puglia hanno raggiunto 131 mila euro di montepremi, dimezzando un paio di volte all’Ultima Catena. All’Ultima Parola, invece, dopo un’ulteriore riduzione il montepremi finale è stato sui 16.375 euro. Per ottenerla, le tre hanno dovuto indovinare la parola da collegare a ‘Fiore’ e ‘Passato’, facendo affidamento sulle lettere iniziali e finali ‘Cr – a’. Donatella, Valeria e Mariluna, dopo iniziali incertezze, hanno deciso di pronunciare la parola "crema".

Immediata la reazione del conduttore di Rai 1 che ha confermato che proprio "crema" era la parola vincente. Le tre hanno così portato a casa 16.375 euro in gettoni d’oro. Le amiche sono saltate giù dalle rispettive sedie per abbracciarsi fortemente. Pur avendo già vinto cinque volte, le ragazze erano a dir poco incredule. Come dare loro torto.