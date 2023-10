Ilary Blasi, voci inquietanti a Mediaset: "Non so chi ci sia dietro"

10 ottobre 2023 a

Negli ultimi tempi, quando si è parlato di Ilary Blasi, lo si è fatto quasi sempre riferendosi alla querelle che la vede protagonista con il suo ex marito Francesco Totti. Ma la vita va avanti e la showgirl sta già pensando ai suoi prossimi impegni lavorativi. L'ex velina ha condotto le ultime tre edizioni de L'isola dei famosi, il popolare reality di Mediaset in onda su Canale 5. E potrebbe apprestarsi a guidare il programma anche il prossimo anno. A meno che non ci siano avvicendamenti dell'ultimo minuto.

Vladimir Luxuria ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. E, in questa occasione, ha parlato della sua vita e della sua nuova esperienza in radio alla conduzione del programma Il Rosso e il Nero su Radio Rai 1 al fianco di Francesco Storace. A un certo punto il giornalista del periodico diretto da Roberto Alessi ha rivelato alla Luxuria che online girano diverse voci di corridoio. Si parla del fatto che la Blasi potrebbe rischiare seriamente di non essere più alla guida della prossima edizione del reality adventure. E, a questo proposito, ha approfittato della presenza di Luxuria, già opinionista del programma Mediaset, per saperne di più sulla faccenda.

L'attivista LGBTQIA+, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito risposto di non capire chi abbia diffuso queste fake news, aggiungendo di non sapere neppure se ci sarà o meno una nuova edizione del reality show. “Non ho idea di chi diffonda notizie simili…Io non ne so nulla… Si farà L’Isola? Non si farà? Boh…”, ha comentato la Luxuria.