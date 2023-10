Greentosi, disastro storico a Reazione a catena: "Giuseppe emblema dell'ignoranza"

27 ottobre 2023 a

Nel loro piccolo, i Greentosi hanno fatto la storia di Reazione a catena. Vincendo al debutto da sfidanti la bellezza di 50mila euro e poi perdendo alla prima difesa del titolo del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

In termini musicali staremmo parlando di un One hit wonder, artisti conosciuti per un solo, clamoroso successo prima di sparire nell'anonimato. Nel caso di questo trio di concorrenti però sono i social a prolungare la notorietà ben oltre l'esperienza negli studi televisivi. Sì, ma a suon di sfottò e insulti. Tra tutti, spicca l'unico componente maschile della squadra, il povero Giuseppe.

Ricapitoliamo: dopo l'impresa di mercoledì sera (accolta dai telespettatori sui social con la consueta raffica di critiche agli autori per le catene troppo facili), arriva la debacle di giovedì contro i Cugiverba. "La squadra dei Greentosi (Giulia, Federica e Giuseppe) - scrive l'affidabilissimo ed encomiabile profilo di X (l'ex Twitter) Statistiche Reazione a Catena - esce alla prima difesa del titolo, con 0 punti all’intesa vincente: la stessa situazione era capitata con la Banda Bassotte il 12 settembre, anche loro 0 punti alla prima puntata da campioni".

Bene, massimo responsabile di questa sconcertante performance risulta essere, secondo i commentatori social, proprio Giuseppe, appunto. C'è chi lo saluta con ironia (Petizione per far rimanere Giuseppe, lo voglio tutte le sere, ho riso troppo dalle facce e risposte"), ma i più lo massacrano fino a sfondare la barriera dell'insulto.

Tal "combini", per esempio, scrive: "L'emblema dell'ignoranza, di quell'Italia che vive di sussidi. Aprite i libri cog***i". Addirittura. Altri, più morbidi, comunque se la ridono: "Le cavolate di Giuseppe? Ahahah...". "Leggo che i nuovi campioni sarebbero bravi e preparati, sono arrivato soltanto a vedere la sciagurata intesa dell'altro trio ma sinceramente Cavallo l'ho pensato immediatamente e metà era dirimente"; "Quelli che se ne sono andati a casa stasera (con 50euro euro in tasca) possono essere estremamente contenti. Mamma mia, che figuraccia"; "Da uno che non conosce Paolo Villaggio e Fantozzi non mi aspettavo nulla di diverso dall'ignoranza intergalattica"; "I somarelli trottano verso casa con i nostri soldini del canone e (forse) abbiamo una squadra valida".

Non possono mancare i commenti contro gli autori ("Ieri completamente incapaci riescono a farli vincere 51mila euro... Stasera più bravi hanno ridotti fino a 6mila euro", "Autori davvero imbarazzanti, ieri 50mila regalati, oggi tirano fuori reggiseno") e qualche complimento ai Cugiverba: "Bravi!!!! Meritavano di più. E pensare che quegli scrausi uscenti ieri hanno vinto oltre 50.000 euro..."; "Bravi e preparati. Basta con le pippe immonde!".