Holden di Amici entra in rotazione su Radio Zeta, l'annuncio della Gentile

Nel corso della puntata di oggi di Amici, Federica Gentile (direttrice di Radio Zeta) ha annuncio l’entra di Holden nella playlist di Radio Zeta, la radio di riferimento dei ragazzi.

“Si è concluso il contest di Amici 23 a Radio Zeta. In tantissimi vi siete espressi su RTL 102.5 Play e adesso abbiamo il vostro inedito preferito in assoluto. Pronti ad ascoltarlo? “Dimmi che non è un addio” di Holden, entra nella playlist di Radio Zeta”, ha raccontato Federica Gentile.