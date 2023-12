Reazione a catena, "che ci frega del Natale": l'immagine che scatena la rivolta

09 dicembre 2023 a

a

a

A Reazione a Catena succede anche questo: non c'è pace per l'amatissimo quiz del preserale di Rai 1, nemmeno (anzi, soprattutto verrebbe da dire) in tempo di feste.

Su X (l'ex Twitter) ogni sera è un diluvio di commenti, ora festosi, ora ironici, ora arrabbiatissimi e polemici, su quanto accade in studio nell'ultima puntata. Stavolta però è Lallero, utente molto famoso sui social per i post con cui "sfruculia" e spulcia gli aspetti più divertenti e talvolta imbarazzanti del piccolo schermo nostrano, a scatenare una piccola tempesta.

"Hanno cultura pari a zero": i Galletti vincono e scoppia la bufera a Reazione a Catena

Il conduttore Marco Liorni non ha alcuna responsabilità, così come per una volta non sono nell'occhio del ciclone né i concorrenti (nel caso specifico, i campioni Galletti) né gli autori (sempre tirati in ballo per motivare questo o quel - presunto - complotto).

No, "a processo" ci vanno gli scenografi della Rai. Colpa di una misera ghirlanda appesa alle postazioni dei tre concorrenti. Non proprio un'atmosfera di festa. "E questo è un addobbo natalizio per uno studio? - domanda polemicamente Lallero - Finito il budget? Cioè, davvero nemmeno due alberelli? Ghirlande? Nulla. Nemmeno le animazioni nei led. Tutto freddo, tutto glaciale, non pervenuto".

Galletti, la reazione è rabbiosa : gufo stai muto! Terremoto a Reazione a Catena

Tra i commenti al post, se ne segnalano alcuni indignati ("Imbarazzante"), altri forse sul filo dell'ironia ("Ennesimo scempio!", anche se quel punto esclamativo lascia il dubbio che l'utente sia davvero furioso) e qualcuno decisamente più pragmatico: "A Reazione a catena hanno proprio detto: che ce frega del Natale, tanto famo il 28% anche senza alberello, lucine, renne e compagnia bella".