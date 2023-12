Tieni il tempo "ammoniti", scatta la punizione: furbata illegale, choc a Reazione a Catena

20 dicembre 2023 a

a

a

Momento a suo modo storico a Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. I campioni Tieni il tempo, mamma, papà e figlio, si confermano tali e hanno i numeri tutti dalla loro parte, perché come fa notare il sempre informatissimo profilo X "Statistiche Reazione a catena" "hanno realizzato il loro record personale per montepremi accumulato, la bellezza di 143mila euro. Inoltre da sei sere consecutive sono sopra la soglia dei 10 punti all’Intesa vincente: l’ultima squadra che ci era riuscita erano state le Amiche in onda, per 14 volte".

Tutto molto bello, ma la puntata di martedì 19 dicembre resterà nella memoria di molti telespettatori, almeno a giudicare dalle decine di commenti tra l'entusiasta e lo sconvolto che hanno riempito il feed di X (l'ex Twitter) con l'hashtag #Reazioneacatena, per un altro fatto. "Per la seconda volta quest'anno tolgono un punto dopo l'ammonizione", sottolinea un telespettatore mentre l'Intesa vincente è ancora in pieno svolgimento. Clamoroso, o quasi.

"Ecco per chi ho votato": politica, Marco Liorni vuota il sacco

Sotto accusa le furbate dei concorrenti (piuttosto ricorrenti, a giudicare dalle rimostranze degli aficionados), tanto che pochi secondi prima c'era chi protestava sui social: "Ma sanno dell'esistenza dei verbi??? Ammonizioni no ehh???", Detto fatto: "HANNO AMMONITO TOGLIENDO UN PUNTO!", esulta un utente ricorrendo rigorosamente ai caratteri maiuscoli, di fatto un urlo a pieni polmoni secondo il galateo del web.

"Io all'Europarlamento": Marco Liorni conferma un'indiscrezione clamorosa

"Hanno perso un punto dopo un'ammonizione", si limita alla fredda cronaca un altro spettatore. Ma c'è anche chi ironizza, non accontentndosi: "Appena ammoniti per la costruzione non corretta. Domanda successiva: 'Quale sport Jacobs?', 'Atletica', 'Bravi'".