Trio stellato fregate, "a soreta": lo sconcerto dei telespettatori di Reazione a catena

Terremoto a Reazione a Catena. I campionissimi Tieni il tempo vengono sconfitti dal Trio stellato, tutte al femminile. Ma sui social tra i telespettatori che ogni sera seguono e commentano in tempo reale il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni scatta la rivolta, unanime, contro gli autori.



Nel mirino c'è L'Ultima catena e in particolare chi ha scelto la parola finale, "pappardella", da legare a "lezione". Scorrendo il "feed" di X (l'ex Twitter), le reazioni sono tutte dello stesso segno, riassunte da un memorabile, inequivocabile meme: "Ma che c***zo stai a dì?".

"Da noi si dice ripetere la lezione a pappagallo (cioè a memoria), mai sentito a pappardella". Altra conferma: "A pappardella deve essere un modo di dire regionale. Qui non si è mai sentita". "Cioè una lezione può essere una pappardella? Mah!!", "Cosa c***zo sarebbe la lezione a pappardella?".

Si sprecano le battute a sfondo culinario: "Con pappardella il legame migliore è cinghiale...", ironizza un appassionato. "Parola finale mai sentita per lezione. Solo mangiata", "Pappardella non la indovinavo neanche con i funghi".

I toni si fanno duri: "Oggi non era serata - chiosa un'altra fan -. Niente regali ma, come sempre, si passa dalle banalità alle assurdità". C'è chi ha notato come Liorni non abbia dato "una spiegazione: lezione pappardella. Semplicemente perché una spiegazione non c’è!", "Sti st***zi di autori, che parola del cavolo", "Dopo pappardella è chiaro che non sanno più cosa inventarsi". Gran finale: "Pappardella a soreta". E buona cena.