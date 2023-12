Affari Tuoi, Michela brutalizzata: "Lo sapevi? Allora che ca*** fai?". Ferocia mai vista

23 dicembre 2023 a

Eccoci ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1, una vera e propria mania italiana: lo share parla chiaro, anzi chiarissimo. Ascolti record per un "evergreen" del piccolo schermo italiano, ascolti record a cui per certo concorre la sapiente mano di Amadeus, per il quale si avvicina anche il prossimo Festival di Sanremo, ma questo è un altro discorso.

La puntata di Affari Tuoi è quella andata in onda nella serata di venerdì 22 dicembre, a misurarsi con il gioco è Michela dalla Basilicata. Scelta dopo scelta, pacco dopo pacco, e proposte dopo proposte del Dottore, ecco che si arriva alle battute finali della puntata.

Michela appare un po' emozionata. Ed è assolutamente comprensibile: mettiamoci il fatto che è in televisione e mettiamoci anche che si sta giocando dei soldi veri. E tra il pubblico a casa che segue e commenta la puntata in diretta su X, non le viene perdonata quest'emozione.

"Di solito offre lo scambio": la frase che fa scoppiare il caso ad Affari Tuoi

Per inciso, per lei la puntata finisce nel peggiore dei modi: vince 5 euro, ovvero peggio di così non poteva andare. E poco prima dell'apertura dell'ultimo pacco, ecco che Michela, così come prevede il gioco, ne indica un altro: all'interno c'era il premio da 100mila euro, vanificato. "Eh, lo sapevo", commenta Michela. E ancora, dopo aver cambiato il pacco ed essersi trovata tra le mani quello da 5 euro, ancora una volta sospira: "Lo sapevo...". E proprio per questo "lo sapevo", su X, scatta il tiro al piccione. "Lo sapevi? E allora che ca*** fai?". E un altro utente le fa il verso: "Lo sapevo... che tornavi a casa con 5 euro!". "Anche io lo dicevo dall'inizio: questa non prende niente". E così, purtroppo per Michela, è stato...