Affari Tuoi, strani rumori sotto i titoli di coda: "Ma che so 'sti versi?"

Stupore nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 5 gennaio. Oltre al fatto che il concorrente del programma di Rai 1 condotto da Amadeus, Simone, abbia sfidato la sorte fino all'ultimo pacco, qualcosa non è passato inosservato.

Una sorta di rumore sotto i titoli di coda. Il ragazzo, che lavora e vive nella campagna di Lecco, di mestiere fa l'agricoltore e allevatore di bovini. Ecco allora che, dopo aver rifiutato l'ultimo cambio pacco offerto dal dottore portandosi comunque a casa 15mila euro, la regia ha voluto omaggiare il concorrente. Come? Con dei chiari muggiti, inseriti come "omaggio" in riferimento al mestiere del vincitore.

"Io prendo il pacco 11": Affari Tuoi, il mistero dopo la partita di Simone

Una scelta non particolarmente apprezzata dai telespettatori. "Ma che so 'sti versi?", si chiede un utente sui social. E ancora: "Perché c'è una mucca di sottofondo?", "Ma il verso della mucca sparato a 400 decibel?". Ma c'è anche chi si è fatto una risata: "Il verso della mucca di sottofondo, vi prego, sto morendo dal ridere". Intanto non si placa la polemica relativa alla vincita di Simone. Il motivo? La scelta di rifiutare l'offerta del dottore. Eppure, in realtà Simone aveva tra le mani solo 200 euro e dunque il dottore ha voluto premiare il concorrente per aver sfidato la sorte fino all'ultimo.