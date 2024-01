Affari tuoi, Claudia accetta? "Cag***e", lo sconcerto

13 gennaio 2024 a

Il coraggio paga, anche forse non del tutto. La prova è la gara emozionante di Claudia da Celano, Abruzzo, la pacchista promossa a concorrente di Affari tuoi, il seguitissimo quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus.

La sua determinazione, in coppia con il volitivo papà Nazzareno, ha conquistato i telespettatori anche se qualcuno l'ha accusa di aver esagerato con il rischio, rimettendoci una bella manciata di migliaia di euro. Ricapitoliamo brevemente. A tre pacchi dalla fine, con 200mila euro ancora in ballo, il Dottore le offre 50mila euro e Claudia rifiuta. Anche perché, fa notare qualche telespettatore su X, l'ex Twitter, commentando la puntata in tempo reale, in uno dei tre pacchi c'erano già 50mila euro. Insomma, per una volta, "il Dottore ha sbagliato".

Si arriva così a due pacchi ancora da aprire: da un lato proprio 50mila euro, dall'altro addirittura 200mila euro. A questo punto il Dottore è costretto ad alzare la posta offrendo 92mila euro. "Tra 50mila e 92mila euro ci farei qualcosina in più - ammette la concorrente, riflettendo sulla vincita minima già assicurata -. Ma quando mi ricapita di avere una vincita di 50mila euro sicura e di provare ad azzardare 200mila? Rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti". Tripudio in studio, poi il gelo al momento di aprire il pacco numero 3 in mano alla concorrente, che contiene "solo" 50mila euro.

Ed è qui che i commentatori si scatenano. "E se accettano nonostante abbiano pacchi alti sono dei cag***to. E se rifiutano nonostante ci sia la possibilità di avere una cifra più bassa di quella offerta sono degli ingordi. Decidetevi", "Comprensibile il discorso di lei (quando mi ricapita di avere una vincita sicura) ma 92.000 io li avrei presi SU-BI-TO", "Ma dai anche io avrei provato a vincerne 200.000 lasciando i 92.000 € sicuri... Io che per risparmiare non metto neanche l’euro nel carrello della spesa per evitare che si incastri", ironizza un appassionato. "50 mila euro in saccoccia, chi non avrebbe azzardato in quella situazione è un cag***e". E tanti saluti.