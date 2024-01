Affari tuoi, "grazie per...": tutto già deciso? La frase scatena il sospetto

13 gennaio 2024 a

"Grazie per averci fatto partecipare, grazie per averci scelto". Bastano queste semplici parole, pronunciate da Claudia da Celano al culmine dell'emozione, nel momento clou della sua partita ad Affari tuoi, per scatenare sospetti e illazioni sul quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus.

Il tema è quello sollevato spesso dai telespettatori più maliziosi che ogni sera commentano lo show in tempo reale su X, l'ex Twitter: come vengono scelti i concorrenti, c'è una "regia occulta"? Gli autori vogliono favorire questo o quel "pacchista" anche solo perché giudicato più telegenico degli altri? Negli ultimi giorni era stato lo stesso Amadeus a intervenire quando, dopo la partecipazione di Roberta da Barletta, la sera successiva era toccato a Leonidas da Molfetta, anche lui pugliese (ogni sera tocca, sulla carta, a una Regione diversa), e per giunta alla primissima esperienza in studio a differenza di Roberta, che aveva atteso il suo turno per ben 35 puntate.

"Il notaio ha sorteggiato, un sorteggio assolutamente casuale come potrete capire", aveva spiegato Amadeus proprio per rispondere a qualche malignità di troppo. Stesso copione con Claudia dall'Abruzzo, protagonista di una puntata straordinaria. Arrivata con due pacchi rispettivamente da 50mila e da 200mila euro, ha deciso in coppia con il padre Nazzareno di rifiutare la mega-offerta del Dottore da 92mila euro. "Abbiamo partecipato e abbiamo vinto - ha spiegato riflettendo a voce alta la signora -. Tra 50mila e 92mila euro ci farei qualcosina in più, ma quando mi ricapita di avere una vincita di 50mila euro sicura e di provare ad azzardare 200mila?". Per questo, ha detto traendo le somme, "Rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti".

Quindi i ringraziamenti di rito ad Amadeus e agli autori Rai: "Grazie per averci fatto partecipare, grazie per averci scelto. Quando torneremo al paese racconteremo tutto, facciamo i post come quando viaggiamo". Quel "averci scelto" ha fatto rizzare le antenne ai più sospettosi, che domandano se il "sorteggio" non nasconda in realtà una scelta ben precisa dall'alto sottolineando poi come tutti gli ultimi concorrenti, da Roberta e il fidanzato a Leonidas e l'ingombrante mamma, per finire con Claudia e il papà, siano sembrati dei "personaggi televisivi" a tutti gli effetti, con tanto di liti e scaramucce in studio.

Tutto un po' troppo studiato, insomma, per essere solo frutto del caso. In realtà, "la scelta" a cui fa riferimento Claudia con ogni probabilità si riferisce alla scelta avvenuta a monte, di inserirla nel programma come "pacchista" in rappresentanza dell'Abruzzo, e non a quella come concorrente. Per la cronaca, alla fine il coraggio della signora è stato premiato ma solo fino a un certo punto: ha vinto infatti "solo" 50mila euro, per la delusione sua, di Amadeus, del pubblico in studio e a casa.