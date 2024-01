Affari Tuoi, Nancy fatta a pezzi: "Logorroica, avida. Te la prenderai nel..."

14 gennaio 2024 a

Pacchi, pacchi, pacchi: una mania tutta italiana quella che ogni sera viene celebrata nello studio dove il re è Amadeus, lo studio di Affari Tuoi, il format di Rai 1. Il format dei pacchi, appunto. La puntata in questione è quella di sabato 13 gennaio: a misurarsi con la fortuna in questo caso sono Gaetano e sua moglie Nancy, in rappresentanza della regione Campania.

Tutto inizia con un piccolo inciampo di Amadeus, che li definisce "fidanzati", anche se come detto avevano già celebrato il matrimonio: "Scusate, è che siete così giovani che immaginavo foste ancora fidanzati, non sposati", ha chiosato il conduttore.

Dunque, via libera al gioco. E i due si dimostrano piuttosto arditi, a tratti spericolati, in una partita con qualche alto e molti bassi. Alle battute finali si è imposta Nancy, la quale ha rifiutato un offerta del Dottore da 26mila euro: pessima scelta, perché alla fine sono usciti dalla puntata di Affari Tuoi con 10mila euro.

"Mal che vada, non torniamo a casa con niente. Si, se rifiutiamo 26mila euro e poi nel pacco ne abbiamo 10mila, ne perdiamo 16mila, ma comunque i 10mila piovono dal cielo", spiegava Nancy, concorrente molto verbosa e loquace. Ecco, il punto è che contro Nancy è partito un fuoco incrociato degli utenti che seguono la puntata su X: già, a molti non era particolarmente simpatica. "Lei è tignosa", sentenziava Francy. "Nancy sei logorroica!", gli faceva eco un secondo utente. "Io voglio parlare con il nipotino di Nancy", aggiungeva Giusy con riferimento agli accenni della concorrente al nipotino, appunto. "Nancy è avida e se la prenderà nel c***", sparava ad alzo zero Andy, il quale in definitiva si è rivelato facile profeta.